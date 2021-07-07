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«Как в кино»: в Тюмени неизвестный взял в заложники отделение банка

Главная Происшествия
Красноярск
13:53 7 Июля 2021
заложники, банк, полиция
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В Тюмени мужчина взял в заложники целое отделение банка. Сейчас окружающая территория оцеплена силовиками. По сообщению местных СМИ, в заложниках оказались две женщины. За их жизнь и свободу преступник требует 13 миллионов.

«Как в кино»: в Тюмени неизвестный взял в заложники отделение банка

Издание Baza пишет, что у мужчины был рюкзак с торчащими проводами. Преступник зашёл в отделение и передал записку с требованием выдать ему деньги.

Тюменское издание «Вслух» взяло комментарий у очевидцев:

«Я отвела ребёнка в садик и возвращалась домой, когда увидела, как из банка выбегают сотрудники. Все были перепуганы. Как я поняла, захвативший отделение отпустил их всех, кроме двух людей», – рассказывает одна из свидетельниц.

Фото: vsluh.ru/очевидцы

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