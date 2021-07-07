7 июля
Красноярск
погода +28 °C
73.27
 
€ 87.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В детской онкологии Красноярска произошло короткое замыкание

Главная Происшествия
Красноярск
12:10 7 Июля 2021
красноярск, мчс, пожарные
версия для печати Ico_print

В детской Красноярской краевой больнице на улице Академика Киренского произошло замыкание. Сообщение об этом поступило в МЧС около 10:45. Ещё до приезда пожарных на улицу вывели 150 детей и 50 взрослых.

В пресс-службе краевого МЧС для "Сибновостей" рассказали, что на место выехало около 14 единиц техники и 30 пожарных. 

«Причиной вызова стало короткое замыкание на цокольном этаже, без последующего горения. Учитывая, что это социально-значимый объект, были приняты все необходимые меры», пояснили в МЧС.

Напомним, что вчера горел склад на улице Высотной. Пожарные эвакуировали из здания около 25 человек. Пострадавших нет. Также в начале недели сгорел электровоз на улице Трактовой. Причина этого пожара не установлена, пострадавших также нет.

Фото: Яндекс

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Как в кино»: в Тюмени неизвестный взял в заложники отделение банка

«Как в кино»: в Тюмени неизвестный взял в заложники отделение банка

7 Июля 2021 г.
Преступник требует 13 миллионов
Новости Красноярска: Романтическая история обернулась для жительницы Канска шантажом

Романтическая история обернулась для жительницы Канска шантажом

6 Июля 2021 г.
Шантажист требовал 50 тысяч рублей и украл телевизор
Новости Красноярска: В Красноярске 5 июля случилось два пожара

В Красноярске 5 июля случилось два пожара

6 Июля 2021 г.
Горели электровоз и здание
Новости Красноярска: В Красноярском крае двое рабочих погибли при очистке канализации

В Красноярском крае двое рабочих погибли при очистке канализации

6 Июля 2021 г.
Трагедия произошла на свиноферме в посёлке Степной
Новости Красноярска: В Красноярском крае мотоциклист спровоцировал столкновение с локомотивом грузового поезда

В Красноярском крае мотоциклист спровоцировал столкновение с локомотивом грузового поезда

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов
Новости Красноярска: В Красноярске собаки едва не загрызли пенсионера

В Красноярске собаки едва не загрызли пенсионера

5 Июля 2021 г.
Мужчина находится в реанимации
Новости компаний
07/07
На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сборная Италии победила испанцев в полуфинале Евро-2020

Сборная Италии победила испанцев в полуфинале Евро-2020

7 Июля 2021 г.
Дело дошло до серии послематчевых пенальти
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 347 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Красноярском крае + 347 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

6 Июля 2021 г.
+ 10 погибших за сутки
Новости Красноярска: У пациентов с COVID-19 могут возникать серьёзные неврологические осложнения

У пациентов с COVID-19 могут возникать серьёзные неврологические осложнения

6 Июля 2021 г.
Отдельные неврологические симптомы могут сохраняться несколько недель и даже месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru