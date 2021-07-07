В детской онкологии Красноярска произошло короткое замыкание

В детской Красноярской краевой больнице на улице Академика Киренского произошло замыкание. Сообщение об этом поступило в МЧС около 10:45. Ещё до приезда пожарных на улицу вывели 150 детей и 50 взрослых.

В пресс-службе краевого МЧС для "Сибновостей" рассказали, что на место выехало около 14 единиц техники и 30 пожарных.

«Причиной вызова стало короткое замыкание на цокольном этаже, без последующего горения. Учитывая, что это социально-значимый объект, были приняты все необходимые меры», пояснили в МЧС.

Напомним, что вчера горел склад на улице Высотной. Пожарные эвакуировали из здания около 25 человек. Пострадавших нет. Также в начале недели сгорел электровоз на улице Трактовой. Причина этого пожара не установлена, пострадавших также нет.

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