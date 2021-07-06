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Романтическая история обернулась для жительницы Канска шантажом

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Красноярск
14:55 6 Июля 2021
красноярск, шантаж, роман
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Жительница Канска стала жертвой шантажа после романтического свидания, сообщает пресс-служба  МО МВД России «Канский»

Потерпевшая познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Красноярска и в течении месяца с ним переписывалась. Вскоре обольститель предложил встретится лично и приехал в Канск. После свидания женщину ждала неприятная новость – мужчина заснял их близость и угрожал выложить видео в сеть. За своё молчание он потребовал 50 тысяч рублей. В качестве аванса он забрал у потерпевшей телевизор и скрылся.

Деньги женщина должна была перечислить на карту преступника, но вместо этого она пошла в полицию. «Казанову» поймали быстро: им оказался красноярец 1980 года рождения. Теперь шантажисту грозит срок до четырёх лет лишения свободы по части 1 статьи 163 УК РФ.

Фото: m24.ru

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