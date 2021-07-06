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В Красноярске 5 июля случилось два пожара

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Красноярск
10:55 6 Июля 2021
красноярск, пожары
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В понедельник в Красноярске случилось два пожара. Один на улице Трактовой – горел электровоз, второй на Высотной 10 – горело здание.

В Красноярске 5 июля случилось два пожара

Видео с горящим электровозом появилось в паблике «ЧП Красноярск». Судя по комментариям на видео, в тушении принимало участие две пожарные машины. «Жарко, даже электровозы не выдерживают», прокомментировал происходящее автор видео.

«Причиной пожара на Высотной стало короткое замыкание. Причины пожара в электровозе ещё устанавливаются. В пожарах никто не пострадал», – рассказали корреспонденту sibnovosti в пресс-службе МЧС.

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