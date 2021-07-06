В Красноярске 5 июля случилось два пожара

В понедельник в Красноярске случилось два пожара. Один на улице Трактовой – горел электровоз, второй на Высотной 10 – горело здание.

Видео с горящим электровозом появилось в паблике «ЧП Красноярск». Судя по комментариям на видео, в тушении принимало участие две пожарные машины. «Жарко, даже электровозы не выдерживают», прокомментировал происходящее автор видео.