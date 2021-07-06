В Красноярском крае двое рабочих погибли при очистке канализации

В Назарово двое рабочих погибли при чистке канализации на свиноферме в поселке Степной, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Трагедия произошла около 14:30. Точная причина смерти не известна, но рабочие могли отравится аммиаком. Прокуратура выясняет все обстоятельства дела.

«Мы ведём проверку по факту гибели двух работников ЗАО «Назаровское» при очистке канализации на свиноферме посёлка Степной. Прокуратура даст оценку тому, как соблюдалась охрана труда. Дело поставлено на контроль», – рассказал Назаровский межрайонный прокурор Дмитрий Смыкалов.

Это уже не первая гибель рабочих. Неделю назад в Бородино во время проведения очистных работ в коллекторе погибло два человека. Причиной трагедии стало отравление метаном.