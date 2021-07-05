В Красноярском крае мотоциклист спровоцировал столкновение с локомотивом грузового поезда

Из-за грубого нарушения водителем мотоцикла ПДД в субботу, 3 июля, в 22:19 часов на станции Минино (Емельяновский район), произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла без государственных номеров выехал на железнодорожные пути вне переезда и столкнулся с локомотивом грузового поезда.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся, а грузовой состав после осмотра электровоза, продолжил движение. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, выезд на путь вне железнодорожного переезда является таким же грубым нарушением ПДД, как и выезд на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.

Красноярская железная дорога призывает водителей всех транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.