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В Красноярском крае мотоциклист спровоцировал столкновение с локомотивом грузового поезда

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Красноярск
22:58 5 Июля 2021
дтп, мотоциклы, происшествия
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Из-за грубого нарушения водителем мотоцикла ПДД в субботу, 3 июля, в 22:19 часов на станции Минино (Емельяновский район), произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла без государственных номеров выехал на железнодорожные пути вне переезда и столкнулся с локомотивом грузового поезда. 

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель мотоцикла с места происшествия скрылся, а грузовой состав после осмотра электровоза, продолжил движение.  В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, выезд на путь вне железнодорожного переезда является таким же грубым нарушением ПДД, как и выезд на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора. 

Красноярская железная дорога призывает водителей всех транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. 

 

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