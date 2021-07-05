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В Красноярске собаки едва не загрызли пенсионера

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Красноярск
15:30 5 Июля 2021
красноярск, животные
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86-пенсионер попал в больницу после нападения собак. Происшествие произошло в Красноярском микрорайоне Энергетики. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Полиция установила, что пенсионер вошёл в подъезд дома №29а на улице Львовской, где на него набросилась стая агрессивных собак. Родственники пострадавшего рассказали, что псов подкармливает соседка.

Полиция проводит проверку. Как рассказал сын пострадавшего пенсионера для «Newslab», животные живут во дворе уже много лет. Собак уже отлавливали, но они вернулись назад с бирками в ушах. На их агрессию это никак не повлияло и это не первое их нападение. По словам мужчины, пока он снимал последствия нападения, две собаки набросились на девушку.

Решить проблему с бездомными собаками не могут решить уже несколько лет. На сегодняшний отловом бездомных животных в городе занимаются два подрядчика: ООО «Сибирь» и КРООЗЖ «Бездомный пес», но этого мало. В феврале 2020 года в нескольких районах Красноярска даже пришлось вводить режим ЧС из-за нападений собак.

Страдают от одичавших животных не только люди. Этой весной в национальном парке «Красноярские столбы» стая бродячих собак загрызла марала.

Фото: wolcha.ru

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