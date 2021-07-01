В Северо-Енисейске на школьницу напал медведь

В Красноярском крае участковый спас 13-летнюю школьницу от медведя, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Встреча произошла в посёлке Брянка. Девочка возвращалась домой с детской площадки, когда увидела хищника на одной из улиц посёлка. Уйти незаметно у ребёнка не вышло, животное заметило её.

Испугавшись, школьница спряталась в близлежащем доме, в котором проживает пожилая женщина, и сразу позвонила участковому – Артуру Кузьменко. Лейтенант полиции взял личное охотничье ружье и выехал на место происшествия.

Выстрелы в воздух не отпугнули медведя и мужчине пришлось стрелять на поражение. В результате медведь был убит. После этого участковый посадил школьницу в автомобиль и отвез к родителям.

Другие жители поселка не пострадали.