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Красноярец надругался над шестилетней девочкой

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 1 Июля 2021
педофил, дети, поезд
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Красноярец пойдёт под суд за надругательство над 6-летней девочкой в пассажирском поезде. Наказание за такое преступление – от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Преступление произошло ночью 30 марта года в поезде сообщением «Карабула-Красноярск». Педофил дождался, когда девочка уснёт и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Педофила поймали на месте преступления мать девочки и другие пассажиры. А затем сдали прибывшим полицейским.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Иланский районный суд Красноярского края. Своей вины мужчина не признал.

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