На правом берегу Красноярска в пожаре погибла пожилая пара

В Красноярском крае в пожаре погибла пожилая пара. ЧП произошло на правом берегу Красноярска, в посёлке Торгашино, – сообщает пресс-служба МЧС. Известие о возгорании поступило около 4 часов утра. Горел частный дом, огонь уже перекинулся на стоящие рядом постройки. Пожар раскинулся на площади в 40 квадратных метров. Чтобы его потушить пожарным пришлось потратить 4 часа.

В сгоревшем доме обнаружили двух погибших – это были хозяева дома. По предварительным данным, здание сгорело из-за неисправной проводки.

Напомним, что за минувшую неделю с 21 по 27 июня 2021 года пожарно-спасательные подразделения Красноярского края совершили 1001 выезд, из них 107 – на пожары. Из огня сотрудники МЧС вывели 65 человек. Всего на тушение привлекалось 759 человек личного состава и 233 единицы техники. Добровольная пожарная охрана оказывала помощь в двух случаях.