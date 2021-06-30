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В Красноярске голый мужчина шокировал горожан и спровоцировал ДТП

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Красноярск
17:30 30 Июня 2021
красноярск, происшествия
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В соцсетях появилось видео, на котором голый мужчина бегает по проезжей части Свердловского района. Свой перфоманс он дополняет криками. Мужчина бросается под проезжающие автомобили, размахивает руками и создаёт опасную обстановку на дороге.

Очевидцы выдвинули версию, что мужчина находится в наркотическом опьянении. «7 канал» сообщает, что сотрудники ГИБДД уже задержали мужчину. По информации  дорожных полицейских, перед арестом мужчина все же спровоцировал ДТП с участием грузовика.

Это уже второй подобный случай на правобережье в Красноярске за последний месяц. В начале июня многих напугал окровавленный пешеход, которого видели у кинотеатра Мечта, а затем на Мичурина. Мужчина умер в машине скорой помощи  по пути в больницу.

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