В Бородино двое рабочих погибли при отравлении метаном

В городе Бородино два человека погибли и ещё двое пострадали во время проведения очистных работ в коллекторе. Причиной трагедии могла стать высокая концентрация метана.

Четверо рабочих из города Бородино погибли при очистке коллектора от нечистот. Одной из причин называют высокую концентрацию метана. Двоих, мужчину и женщину, спасти не удалось.

Пострадавшие были сотрудниками ООО «Эко-Восток». Сейчас на улице Набережной, где находился иловый насосный коллектор, работают следователи. Рыбинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Фото: my.krskstate.ru