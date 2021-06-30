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В Бородино двое рабочих погибли при отравлении метаном

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Красноярск
17:00 30 Июня 2021
в красноярском крае, отравление
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В городе Бородино два человека погибли и ещё двое пострадали во время проведения очистных работ в коллекторе. Причиной трагедии могла стать высокая концентрация метана.

Четверо рабочих из города Бородино погибли при очистке коллектора от нечистот. Одной из причин называют высокую концентрацию метана. Двоих, мужчину и женщину, спасти не удалось.

Пострадавшие были сотрудниками ООО «Эко-Восток». Сейчас на улице Набережной, где находился иловый насосный коллектор, работают следователи. Рыбинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Фото: my.krskstate.ru

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