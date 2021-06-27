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На трассе «Красноярск-Енисейск» легковушка въехала в столб

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Красноярск
14:00 27 Июня 2021
красноярск, авария, погибшие
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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, случившейся на трассе «Красноярск - Енисейск». 33-летний водитель легкового автомобиля Lexus не справился с управлением и влетел в столб. Судя по снимкам с места ДТП, столкновение произошло на большой скорости. Видео и фото с места аварии появились в группе «ЧП Красноярск»..

ДТП случилось около 22:00 26 июня на 283 километре трассы. Вместе с водителем ехали два пассажира 23 и 19 лет. В результате аварии все трое погибли от полученных травм. 

Фото: ЧП Красноярск

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