На трассе «Красноярск-Енисейск» легковушка въехала в столб

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, случившейся на трассе «Красноярск - Енисейск». 33-летний водитель легкового автомобиля Lexus не справился с управлением и влетел в столб. Судя по снимкам с места ДТП, столкновение произошло на большой скорости. Видео и фото с места аварии появились в группе «ЧП Красноярск»..

ДТП случилось около 22:00 26 июня на 283 километре трассы. Вместе с водителем ехали два пассажира 23 и 19 лет. В результате аварии все трое погибли от полученных травм.

Фото: ЧП Красноярск