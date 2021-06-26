В Ачинске ребенок пострадал при взрыве водонагревателя в многоквартирном доме



В Ачинске ребенок пострадал при взрыве водонагревателя в двухэтажном жилом доме в Ачинске.. В результате происшествия были частично разрушены несколько квартир и пострадал ребенок 2008 года рождения. Об этом сообщает МЧС по региону.

Взрыв прогремел в воскресенье, 26 июня, по ул. Голубева, 21. В квартирах выбиты окна, двери, повреждены стены. По предварительным данным, от взрывной волны частично разрушены пять квартир. Пострадавший ребенок госпитализирован в местное медучреждение.

По уточненным данным краевого управления МЧС, в результате ЧП пострадало пять квартир, из дома самостоятельно эвакуировались девять человек

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, а также представители МВД. От временного расселения жильцы пострадавших квартир отказались.

Фото: МВД по региону