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В морге Игарки перепутали умерших и выдали родственникам чужое тело

Главная Происшествия
Красноярск
11:15 25 Июня 2021
в красноярском крае, тело, похороны
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В Красноярском крае сотрудники морга выдали скорбевшей семье тело чужого человека, сообщает телеграм-канал KrasMash. Житель Игарки умер 14 июня. Семья мужчины приехала забрать его тело для погребения, заполнила все необходимые документы и получила тело, но не то. Усопшим оказался мужчина без определенного места жительства.

Оказалось, что тела перепутали и жителя Игарки похоронили на кладбище для бездомных и безродных. Теперь родные добиваются разрешения на эксгумацию и наказания для сотрудников морга. За "халатность" врачам грозит либо штраф до 120 тысяч рублей, либо срок до трёх месяцев. 

Прокуратура направила представление в Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. Начата доследственная проверка.

Фото:igarka.ru

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