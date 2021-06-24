В Мотыгино две машины ДПС устроили погоню за пьяным водителем без прав

Для двух нарядов ДПС ночь в посёлке Мотыгино вышла весьма непростой. 20-летний парень устроил пьяный заезд с сотрудниками ГИБДД.

Гонщика вычислили по выключенным фарами виляющей поездке. На требования остановится водитель не реагировал, а только начинал ехать быстрее. Сотрудники ДПС смогли загнать автомобиль в тупик. После остановки водитель выскочил и пытался скрыться, но был задержан. Выяснилось, что 20-летний водитель пьян (0.541 мг/л) и никогда не обучался водить автомобиль.

Суд оштрафовал задержанного на 2 тысячи рублей и арестовал на 15 суток. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.