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В Мотыгино две машины ДПС устроили погоню за пьяным водителем без прав

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Красноярск
14:00 24 Июня 2021
авто, гибдд, в красноярском крае
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Для двух нарядов ДПС ночь в посёлке Мотыгино вышла весьма непростой. 20-летний парень устроил пьяный заезд с сотрудниками ГИБДД.

Гонщика вычислили по выключенным фарами виляющей поездке. На требования остановится водитель не реагировал, а только начинал ехать быстрее. Сотрудники ДПС смогли загнать автомобиль в тупик. После остановки водитель выскочил и пытался скрыться, но был задержан. Выяснилось, что 20-летний водитель пьян (0.541 мг/л) и никогда не обучался водить автомобиль.

Суд оштрафовал задержанного на 2 тысячи рублей и арестовал на 15 суток. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

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