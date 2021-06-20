В Красноярске мужчина убил суслика тапком на острове Татышев

Возмутительный случай произошел в Красноярске на острове Татышев, который давно стал излюбленным местом отдыха для жителей города. Мужчине, который пришел на остров со своей спутницей, не понравился суслик, который подбежал к паре и стал просит угощение. Зверька отдыхающий попросту убил тапком.

Суслик упал в траву какое-то время, животное еще дышало, но вскоре затих. Расправу над сусликом красноярцы заснять не видео не успели, но потом включили камеру и спросили мужчину не стыдно ли ему за свой поступок. Тот, ничуть не смущаясь, сказал, что ему не жаль убитого суслика.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Фото: скриншот с видео