В Красноярске женщина прилюдно поставила подростка на колени и заставила извиняться перед её сыном

В Красноярске женщина с применением силы прилюдно поставила на колени 9-летнего мальчика, который, как она считает, обидел ее сына. Видеозапись, на которой видно, что взрослая женщина заставила ребенка опуститься на колени перед своим сыном и просить прощения, появилась в социальных сетях в воскресенье. Красноярка нисколько не смущалась того, что ее действия окружающие снимают на телефоны и просят прекратить унижать испуганного ребенка. «Он приходил к нам домой, ел, пил, а потом оскорбил моего сына, кидал в него камнями», — кричала красноярка.

Когда за испуганного мальчика вступились очевидцы произошедшего, с ними в драку вступил мужчина, который, вероятно был знаком с женщиной, решившей "воспитать" обидчика сына. По предварительным данным, это мог быть её сожитель.

Мать подростка, которого заставили встать на колени, обратилась с заявлением в отделение полиции. Инцидент, по её словам, произошел в Ленинском районе города.

Как сообщает пресс-служба регионального главка СК России, по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проводится процессуальная проверка.