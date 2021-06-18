15-летний подросток разбился на мотоцикле в Красноярском крае

15-летний водитель мотоцикла погиб в четверг, 17 июня, в Ирбейском районе Красноярского края. Мотоцикл ему подарил на день рождения отец.

Вечером 17 июня юноша решил съездить в гости к своей сестре в соседнюю деревню Агул, на обратном пути, проезжая по ул. Школьная, он не справился с управлением. Мотоциклист выехал на встречную полосу, где сбил 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части, после чего опрокинулся в левый кювет.

От полученных травм 15-летний подросток скончался в Ирбейской районной больнице, не приходя в сознание. Девочка-пешеход, пострадавшая в ДТП, госпитализирована.

"Транспортное средство не было зарегистрировано, тем не менее, родственники погибшего пояснили, что и раньше разрешали парню ездить на мотоцикле во время каникул", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не дарить детям мотоциклы, мопеды, питбайки, электросамокаты и другие транспортные средства.