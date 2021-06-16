В Железногорске из-за взрыва газового баллона едва не сгорел гаражный кооператив

12 июня в гаражном кооперативе № 105 взорвался газовый баллон. При взрыве пострадало двое мужчин. По сообщениям из соцсетей, один из них погиб. Официальных комментариев на момент публикации Sibnovosti.ru не получили, информация о пострадавших уточняется. Видео произошедшего опубликовано 15 июня в группе ВКонтакте «ЧП Красноярск».

Баллон находился в салоне автомобиля ВАЗ 2106. Пламя сразу охватило автомобиль и в кооперативе едва не начался пожар. На место выехало 3 единицы техники, 10 человек личного состава СПСЧ № 4. Как рассказали в МЧС, причиной взрыва стало нарушение правил противопожарного режима при проведении огневых работ.

Большого пожара удалось избежать, но автомобиль сгорел полностью.

Фото: скриншот с видео "ЧП Красноярск"