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В Железногорске из-за взрыва газового баллона едва не сгорел гаражный кооператив

Главная Происшествия
Красноярск
10:50 16 Июня 2021
взрыв, происшествия, красноярск, пожар
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12 июня в гаражном кооперативе № 105 взорвался газовый баллон. При взрыве пострадало двое мужчин. По сообщениям из соцсетей, один из них погиб. Официальных комментариев на момент публикации Sibnovosti.ru не получили, информация о пострадавших уточняется. Видео произошедшего опубликовано 15 июня в группе ВКонтакте «ЧП Красноярск».

Баллон находился в салоне автомобиля ВАЗ 2106. Пламя сразу охватило автомобиль и в кооперативе едва не начался пожар. На место выехало 3 единицы техники, 10 человек личного состава СПСЧ № 4. Как рассказали в МЧС, причиной взрыва стало нарушение правил противопожарного режима при проведении огневых работ.

Большого пожара удалось избежать, но автомобиль сгорел полностью.

Фото: скриншот с видео "ЧП Красноярск"

 

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