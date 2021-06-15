В Железногорске задержали телефонного террориста, из-за которого эвакуировали целый стадион

Железногорские полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении об опасном устройстве на стадионе «Труд».

46-летний нетрезвый житель города позвонил на городской стадион, где проходил чемпионат детской футбольной лиги и сообщил, что здание заминировано.

Получив информацию, на место выехали кинологи, следственно-оперативная группа и руководители экстренных служб. С территории стадиона эвакуировали 60 человек, в том числе 39 детей.

После осмотра спортивного объекта угрозы не подтвердились. Тогда полицейские стали искать хулигана. Им оказался 46-летний нетрезвый мужчина. Мотив своего поступка он не назвал.

Теперь в отношении железногорца отрыто уголовное дело. За хулиганство мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Фото: novyj-bor.ru