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В Железногорске задержали телефонного террориста, из-за которого эвакуировали целый стадион

Главная Происшествия
Красноярск
11:30 15 Июня 2021
в красноярском крае, телефон, мвд, преступление
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Железногорские полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении об опасном устройстве на стадионе «Труд».

46-летний нетрезвый житель города позвонил на городской стадион, где проходил чемпионат детской футбольной лиги и сообщил, что здание заминировано.

Получив информацию, на место выехали кинологи, следственно-оперативная группа и руководители экстренных служб. С территории стадиона эвакуировали 60 человек, в том числе 39 детей. 

После осмотра спортивного объекта угрозы не подтвердились. Тогда полицейские стали искать хулигана. Им оказался 46-летний нетрезвый мужчина. Мотив своего поступка он не назвал.

Теперь в отношении железногорца отрыто уголовное дело. За хулиганство мужчине грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

Фото: novyj-bor.ru
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