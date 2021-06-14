Красноярским ворам понравились велосипеды

В Красноярске с начала мая похищено уже более 50 велосипедов. О росте числа краж двухколесного транспорта предупредили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, большая часть велосипедов была похищена с лестничных площадок и от торговых центров.

«Нередки случаи, когда велосипеды оставляют без присмотра или пристегнутым замком, который может быть легко вскрыт», - отметили в краевом главке полиции.

В конце прошлой недели стало известно о том, что в Красноярске сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в кражах пяти велосипедов с парковок возле магазинов.

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