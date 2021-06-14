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Красноярским ворам понравились велосипеды

Главная Происшествия
Красноярск
15:43 14 Июня 2021
велосипед, торговый, мвд, кража, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске с начала мая похищено уже более 50 велосипедов. О росте числа краж двухколесного транспорта предупредили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, большая часть велосипедов была похищена с лестничных площадок и от торговых центров.

«Нередки случаи, когда велосипеды оставляют без присмотра или пристегнутым замком, который может быть легко вскрыт», - отметили в краевом главке полиции.

В конце прошлой недели стало известно о том, что в Красноярске сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в кражах пяти велосипедов с парковок возле магазинов.

Фото: pixabay.com

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