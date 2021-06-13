Красноярский адвокат попал на скамью подсудимых

Следственный комитет Красноярского края завершил расследование дела красноярского адвоката, обвиняемого в мошенничестве, – сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, с июня по октябрь 2020 года, адвокат защищал интересы человека, обвиняемого в краже. В сентябре следователь уведомила адвоката, что следственные действия в отношении обвиняемого закончены и он может ознакомится с результатами расследования.

Однако, в назначенный день адвокат не явился. С делом своего подзащитного мужчина ознакомился позже, потратив на это один день. Адвокат был назначен государством, а значит получал деньги из бюджета. Желая увеличить сумму вознаграждения, защитник указал в заявлении на оплату своих услуг, что изучал материалы дела несколько дней.