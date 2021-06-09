В Красноярске пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам

Полиция проверяет все обстоятельства инцидента, который произошел вечером 7 июня на улице Дубровинского. К правоохранителям информация поступила из группы «ЧП Красноярск» во "ВКонтакте".

На видео, которое опубликовали в паблике, видно, что пассажир такси направил предмет, похожий на пистолет, в сторону группы велосипедистов и, предположительно, сделал несколько выстрелов.

В комментариях под постом мнения разделились: одни считают, что группа велосипедистов заняла всю полосу для движения, чем спровоцировала пассажира; другие резко осудили пассажира такси такие выходки на дороге. Помимо этого, до сих пор не ясно - из чего стреляли. При просмотре видео отчетливо слышен хлопок, но было ли это оружие или звуковой «пугач» – неизвестно. Теперь разбираться в ситуации предстоит сотрудникам правоохранительных органов

Фото: паблик ЧП Красноярск