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Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

Главная Происшествия
Красноярск
12:36 8 Июня 2021
преступление, кража, в красноярском крае, ржд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На станции Иланская сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД задержали похитителя строительного инструмента. 55-летнего мужчину поймали с поличным – он украл со склада набор отверток из 10 штук, шуруповет, трехжильный провод и другие важные в хозяйстве вещи.

Выяснилось, что инструменты и оборудования похититель – бывший работник железной дороги – присваивал себе в течение двух последних месяцев и хранил добычу у себя на участке. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

Теперь в рамках уголовного дела железнодорожник может лишиться свободы на пять лет.

 

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