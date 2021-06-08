Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

На станции Иланская сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД задержали похитителя строительного инструмента. 55-летнего мужчину поймали с поличным – он украл со склада набор отверток из 10 штук, шуруповет, трехжильный провод и другие важные в хозяйстве вещи.

Выяснилось, что инструменты и оборудования похититель – бывший работник железной дороги – присваивал себе в течение двух последних месяцев и хранил добычу у себя на участке. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

Теперь в рамках уголовного дела железнодорожник может лишиться свободы на пять лет.