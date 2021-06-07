В Красноярске скончался мужчина, бегавший окровавленным и нагишом по улице

Мужчина, который окровавленным бегал по улице в Красноярске, скончался в машине скорой помощи. Очевидцы сообщили, что мужчина был полностью раздет, бегал по ул. Мичурина в районе детского кинотеатра «Мечта», бросался под машины и резал себя ножом.

Наблюдавшие эту картину жители города, вызвали бригаду скорой помощи и наряд полиции. Правоохранители приехали несколько позже, неадекватного мужчину уже забрала бригада скорой медицинской помощи. Как выяснилось, он скончался по дороге в больницу.

Личность погибшего и причины смерти пока не установлены.

Фото: ЧП Красноярск