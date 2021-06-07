7 июня
Красноярск
погода +15 °C
72.93
 
€ 88.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске скончался мужчина, бегавший окровавленным и нагишом по улице

Главная Происшествия
Красноярск
15:26 7 Июня 2021
мужчина, кровь, происшествия, в красноярске
версия для печати Ico_print

Мужчина, который окровавленным бегал по улице в Красноярске, скончался в машине скорой помощи. Очевидцы сообщили, что мужчина был полностью раздет, бегал по ул. Мичурина в районе детского кинотеатра «Мечта», бросался под машины и резал себя ножом.
Наблюдавшие эту картину жители города, вызвали бригаду скорой помощи и наряд полиции. Правоохранители приехали несколько позже, неадекватного мужчину уже забрала бригада скорой медицинской помощи. Как выяснилось, он скончался по дороге в больницу.
Личность погибшего и причины смерти пока не установлены. 

Фото: ЧП Красноярск

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В «Атмосфере дома» на Вавилова эвакуировали посетителей и персонал

В «Атмосфере дома» на Вавилова эвакуировали посетителей и персонал

7 Июня 2021 г.
Подробностей пока нет
Новости Красноярска: Воровка представилась работницей управляющей компании и обокрала пенсионерку

Воровка представилась работницей управляющей компании и обокрала пенсионерку

7 Июня 2021 г.
За кражу серёжки жительнице Красноярска грозит 6 лет
Новости Красноярска: В Сосновоборске «Лада Приора» устроила ночные гонки с сотрудниками ГИББД

В Сосновоборске «Лада Приора» устроила ночные гонки с сотрудниками ГИББД

7 Июня 2021 г.
За пьяным лихачом гонялись три экипажа
Новости Красноярска: В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

6 Июня 2021 г.
С верхних этажей эвакуировали жильцов
Новости Красноярска: Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

4 Июня 2021 г.
Ее будут судить за контрабанду
Новости Красноярска: Дачник из Ачинского района устроил перестрелку

Дачник из Ачинского района устроил перестрелку

3 Июня 2021 г.
Причиной стрельбы стали овцы
Новости компаний
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС увеличит пропуски воды в нижний бьеф

Красноярская ГЭС увеличит пропуски воды в нижний бьеф

2 Июня 2021 г.
Это позволит уменьшить риски возникновения ЧС
Новости Красноярска: В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

7 Июня 2021 г.
Ребёнок болел онкологией и жил в антисанитарных условиях
Новости Красноярска: Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

7 Июня 2021 г.
Небольшой фоторепортаж о первых выходных на «Красноярском Арбате»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru