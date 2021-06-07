В «Атмосфере дома» на Вавилова эвакуировали посетителей и персонал

В Красноярске эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Атмосфера дома».
Очевидцы выложили фото с места происшествия выложили в паблике CHP.KRAS в социальной сети Инстаграм. Очевидцы пишут, что весь персонал и посетители стоят возле здания на улице.
Подробностей произошедшего пока нет, но в МЧС сообщили, что никаких звонков им не поступало.
Напомним, что в марте 2018 года в «Атмосфере дома» уже проводилась эвакуация сотрудников и посетителей. Тогда на место выезжали сотрудники МЧС, осмотрев помещение, где незадолго до этого сработала пожарная сирена, они сообщили, что тревога была ложной.
Дополнено 15:20. Как сообщили корреспонденту sibnovosti.ru в администрации торгового центра, эвакуация была учебной и прошла в рамках тестирования пожарной сигнализации.
Фото: скриншот с видео @CHP.KRAS