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В «Атмосфере дома» на Вавилова эвакуировали посетителей и персонал

Главная Происшествия
Красноярск
12:33 7 Июня 2021
мчс, эвакуация, красноярск
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В Красноярске эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Атмосфера дома».
Очевидцы выложили фото с места происшествия выложили в паблике CHP.KRAS в социальной сети Инстаграм. Очевидцы пишут, что весь персонал и посетители стоят возле здания на улице.

Подробностей произошедшего пока нет, но в МЧС сообщили, что никаких звонков им не поступало. 

Напомним, что в марте 2018 года в «Атмосфере дома» уже проводилась эвакуация сотрудников и посетителей. Тогда на место выезжали сотрудники МЧС, осмотрев помещение, где незадолго до этого сработала пожарная сирена, они сообщили, что тревога была ложной.

Дополнено 15:20. Как сообщили корреспонденту sibnovosti.ru в администрации торгового центра, эвакуация была учебной и прошла в рамках тестирования пожарной сигнализации.

Фото: скриншот с видео @CHP.KRAS

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