Воровка представилась работницей управляющей компании и обокрала пенсионерку

В полицию обратилась 91-летняя жительница Кировского района и рассказала, что после визита к ней сотрудницы управляющей компании, у неё попала золотая серёжка. Полицейские быстро задержали 25-летнюю жительницу Красноярска.

Преступница рассказала, что пришла к пенсионерке «проверить фильтрующие модули». После мнимой проверки пожилая женщина якобы отказалась платить за услугу, поэтому мошенница взяла в качестве платы серёжку с уха потерпевшей

Следователи отдела полиции №3 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото:city-yaroslavl