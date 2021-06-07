В Сосновоборске «Лада Приора» устроила ночные гонки с сотрудниками ГИББД

В Сосновоборске пьяный лихач устроил ночные гонки на «Ладе Приоре». Когда его заметил экипаж ГИББД, мужчина решил скрыться, увеличив скорость и совершая опасные манёвры. Поймать его силами одного экипажа оказалось сложно, поэтому к погоне присоединились экипаж патрульно-постовой службы и сотрудники Управления Росгвардии.

В итоге мужчину удалось поймать и освидетельствовать. В его крови нашли 1.02 мг/л алкоголя.

В отношении ночного гонщика был составлен ряд административных протоколов: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за отсутствие при себе документов на транспортное средство, а также за невыполнение требования об остановке. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Водителю грозит штраф в 30000 и лишение водительских прав на 2 года.

Фото: park72