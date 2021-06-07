7 июня
Красноярск
погода +15 °C
72.93
 
€ 88.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Сосновоборске «Лада Приора» устроила ночные гонки с сотрудниками ГИББД

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 7 Июня 2021
гибдд, гонка, алкоголь
версия для печати Ico_print

В Сосновоборске пьяный лихач устроил ночные гонки на «Ладе Приоре». Когда его заметил экипаж ГИББД, мужчина решил скрыться, увеличив скорость и совершая опасные манёвры. Поймать его силами одного экипажа оказалось сложно, поэтому к погоне присоединились экипаж патрульно-постовой службы и сотрудники Управления Росгвардии.

В итоге мужчину удалось поймать и освидетельствовать. В его крови нашли 1.02 мг/л алкоголя.

В отношении ночного гонщика был составлен ряд административных протоколов: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за отсутствие при себе документов на транспортное средство, а также за невыполнение требования об остановке. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Водителю грозит штраф в 30000 и лишение водительских прав на 2 года.

Фото: park72

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске скончался мужчина, бегавший окровавленным и нагишом по улице

В Красноярске скончался мужчина, бегавший окровавленным и нагишом по улице

7 Июня 2021 г.
Личность погибшего еще не установлена
Новости Красноярска: В «Атмосфере дома» на Вавилова эвакуировали посетителей и персонал

В «Атмосфере дома» на Вавилова эвакуировали посетителей и персонал

7 Июня 2021 г.
Подробностей пока нет
Новости Красноярска: Воровка представилась работницей управляющей компании и обокрала пенсионерку

Воровка представилась работницей управляющей компании и обокрала пенсионерку

7 Июня 2021 г.
За кражу серёжки жительнице Красноярска грозит 6 лет
Новости Красноярска: В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

6 Июня 2021 г.
С верхних этажей эвакуировали жильцов
Новости Красноярска: Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

4 Июня 2021 г.
Ее будут судить за контрабанду
Новости Красноярска: Дачник из Ачинского района устроил перестрелку

Дачник из Ачинского района устроил перестрелку

3 Июня 2021 г.
Причиной стрельбы стали овцы
Новости компаний
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

6 Июня 2021 г.
Случаи отравления произошли в одном из коттеджных поселков
Новости Красноярска: В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

7 Июня 2021 г.
Ребёнок болел онкологией и жил в антисанитарных условиях
Новости Красноярска: Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

6 Июня 2021 г.
У спортсмена оторвался тромб
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru