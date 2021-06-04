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Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:47 4 Июня 2021
лес, продажа, китай, бизнес, преступление, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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50-летнюю жительницу края – директора ООО из Ирбейского района – будут судить за контрабанду леса. На нее завели десять уголовных дел.

Выяснилось, что обвиняемая отправила в Китай пиломатериалы на общую сумму 40 млн рублей. При этом они были куплены у жителей, заготавливавших лес для собственных нужд. Подделав декларации и иные документы, груз отправили в Китай.

«При проверке договоров купли-продажи древесины установлено, что все они являются фиктивными и служат для сокрытия истинных владельцев и продавцов пиломатериалов и их покупателей. Фактически экспортер приобрел лесоматериалы у физических лиц, которые заготавливали их на лесосеках для собственных нужд. В соответствии с действующим законодательством, данные лесоматериалы не могут использоваться в коммерческих целях», - сообщили в пресс-службе красноярской таможни.

В итоге бизнесвумен может получить максимальное наказание за контрабанду – семь лет лишения свободы.

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