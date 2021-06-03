Дачник из Ачинского района устроил перестрелку

В Ачинском районе задержали дачника за стрельбу из ружья в землю. Причиной поступка стал конфликт с соседом из-за овец. Стрелявший считал, что животные вытаптывают его посадки, сообщает пресс-служба МО МВД «Ачинский»

37-летний хулиган был задержан полицейскими на своём дачном участке. Его оружие изъяли и направили на экспертизу. Хозяин овец не пострадал.

Сейчас в отношении ранее судимого стрелка возбудили уголовное дело, по части 2 статьи 213 «Хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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