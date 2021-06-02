Аферисты убедили жительницу Железногорска перевести им 3 млн рублей

65-летняя жительница Железногорска перевела аферистам почти 3 миллиона рублей, оформив шесть кредитов, сообщает пресс-служба МВД края.

В полиции рассказали, что аферисты позвонили женщине по телефону и представились сотрудниками и руководителями финансовых организаций и силовых ведомств. Местной жительнице рассказали, что недобросовестные сотрудники различных банков пытаются оформить на неё кредит. Чтобы этого избежать, а мошенников вывести на чистую воду, она должна взять максимально возможные суммы в кредит, а после внести деньги на безопасную «страховую ячейку».

Женщина сделала всё, что ей говорили и перевела деньги на счёт мошенников. В последнем телефонном разговоре аферисты обещали назначить встречу с представителем банка и аннулировать все кредиты. Однако встреча так и не случилась, поэтому женщина обратилась в полицию.

Сейчас полицейские ищут телефонных мошенников. За подобные преступления им грозит срок до 10 лет.