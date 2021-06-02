Замначальника красноярской колонии и бизнесмен напилили лес на 23 млн рублей. Речь идет о сотруднике исправительной колонии, расположенной в Уярском районе, поселке Громадск.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, еще в 2016 году краевое министерство лесного хозяйства предоставило колонии в постоянное пользование лесной участок общей площадью 8000 га. Учреждение заключило договор с местным бизнесменом на заготовку древесины.

«По итогам окончания работ установлено, что вырубленный объем лесных насаждений на выделенных лесосеках значительно превышен. Зная об этом, заместитель начальника исправительного учреждения с целью сокрытия факта незаконной рубки ежемесячно готовил и направлял в министерство лесного хозяйства региона отчётную документацию с несоответствующими показателями заготовленной древесины», - сообщили в УФСБ.

Ущерб лесному фонду составил 23 млн рублей. Заместителю начальника колонии теперь грозит срок до семи лет.