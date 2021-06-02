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На улице Белинского сгорел автобус

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Красноярск
09:01 2 Июня 2021
пожар, автобус, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Утром 2 июня в 8.15 часов на улице Белинского,1 загорелся автобус, следовавший по маршруту №50. По предварительной информации, огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса.  На момент пожара в салоне находилось около 50 человек. Заметив задымление, водитель быстро высадил пассажиров. Пострадавших нет, а вот автобус сгорел почти полностью.

Огонь был оперативно ликвидирован. По данным ГУ МЧС, на месте работали две автоцистерны и семь пожарных. Установить причину пожара предстоит экспертам.

Фото: скриншот с видео очевидцев

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