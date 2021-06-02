На улице Белинского сгорел автобус

Утром 2 июня в 8.15 часов на улице Белинского,1 загорелся автобус, следовавший по маршруту №50. По предварительной информации, огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса. На момент пожара в салоне находилось около 50 человек. Заметив задымление, водитель быстро высадил пассажиров. Пострадавших нет, а вот автобус сгорел почти полностью.

Огонь был оперативно ликвидирован. По данным ГУ МЧС, на месте работали две автоцистерны и семь пожарных. Установить причину пожара предстоит экспертам.

Фото: скриншот с видео очевидцев