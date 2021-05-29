В отрезанные водой населенные пункты края доставляют медикаменты и продукты

К утру 29 мая отрезанными из-за паводка от «большой земли» в Красноярском крае остаются 14 населенных пунктов. Они расположены в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах.

По данным главного управления МЧС по региону, подтоплены в общей сложности 17 жилых домов, 134 приусадебных и 202 дачных участка. Оказавшимся в трудной ситуации жителям предоставляется необходимая помощь.

«Так, сегодня через перелитую автодорогу, соединяющую населенный пункты Каратузское и Верхний, Нижний Кужебар Каратузского района, были направлены дополнительные медикаменты. Их на резиновой лодке перевезли сотрудники МЧС…», - рассказали в краевом главке МЧС.

В поселок Нижнеусинское Ермаковского района продукты пришлось доставлять с помощью металлического троса, который был протянут от одного до другого берега. Выстроившиеся вдоль него пожарные, спасатели, полицейские и волонтеры смогли передать мешки и коробки с продуктами.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярского края