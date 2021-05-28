Закончено расследование по делу красноярского мстителя

Убийство произошло в 1999 году в Красноярске. Тогда убийцу сына поймали и осудили на 21 год. В апреле 2017 мужчина вышел на свободу, но о его преступлении ничего не забыли.

Безутешный отец заказал убийство мужчины за один миллион рублей. Однако исполнители передали информацию в полицию. Смерть вышедшего на свободу 42-летнего красноярца инсценировали.

«О подготовке убийства знал узкий круг оперативников и следователей регионального следственного комитета, из-за связей обвиняемого во власти и правоохранительных органах, - отметили в краевом главке следкома.

Сейчас расследование в отношении мстителя завершено. Решается вопрос о направлении дела прокуратуру, а затем в суд.

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