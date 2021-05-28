В Канске 17-летний водитель «Жигулей» снёс остановку

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая, около 8:00 часов утра на ул. Линейная в г. Канск. Водитель автомобиля ВАЗ врезался в павильон остановки общественного транспорта.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, выяснилось, что автомобилем управлял 17-летний подросток, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Юноша ехал со стороны ул. Красноярской в сторону пос. Строителей, не справился с управлением и въехал на остановку.

К счастью, в тот момент на остановке никого не было и в результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю