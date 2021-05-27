27 мая
Красноярск
погода +15 °C
73.47
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Министр спорта края Ростовцев получил предостережение от регионального прокурора

Главная Происшествия
Красноярск
12:08 27 Мая 2021
министерство, спорт, прокуратура, наказание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министр спорта края Павел Ростовцев получил предостережение от регионального прокурора. Это произошло после проверки надзорным ведомством работы ведомства спортивного.

В частности, прокуратура изучала, насколько законно исполняются в Минспорте мероприятия нацпроекта «Демография». В этом году по региональному проекту «Спорт – норма жизни», входящему в нацпроект, предусмотрено 300 млн рублей.

«Однако, до настоящего времени за счет указанных бюджетных средств произведена оплата только одного строящегося объекта - крытого катка с искусственным льдом в Канске (70 млн рублей). Оставшаяся часть финансирования остается неосвоенной», - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Низкие темпы реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» довели министра спорта до получения официального предостережения о недопустимости нарушения закона.

 

фото: сайт прокуратуры края

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец задержан за «Разбой»

Красноярец задержан за «Разбой»

27 Мая 2021 г.
Поживился грабитель 715 рублями
Новости Красноярска: В промзоне Сосновоборска нашли плантацию конопли

В промзоне Сосновоборска нашли плантацию конопли

27 Мая 2021 г.
Вместо лесопереработки, в цеху росло 98 кустов наркотической травы
Новости Красноярска: Двое жителей края незаконно добыли чёрной икры почти на миллион рублей

Двое жителей края незаконно добыли чёрной икры почти на миллион рублей

26 Мая 2021 г.
Покупателей на икру искали через интернет
Новости Красноярска: ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске 9 мая

ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске 9 мая

25 Мая 2021 г.
Он собирался устроить взрыв во время парада Победы
Новости Красноярска: В Красноярске за час в ДТП попали сразу трое несовершеннолетних

В Красноярске за час в ДТП попали сразу трое несовершеннолетних

25 Мая 2021 г.
Во всех случаях дети находились на вечерней прогулке
Новости Красноярска: В столовых красноярских школ нашли «запрещенку»

В столовых красноярских школ нашли «запрещенку»

25 Мая 2021 г.
Организацию питания проверила прокуратура города
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярских детей оградили от зажигалок

Красноярских детей оградили от зажигалок

27 Мая 2021 г.
Заксобрание приняло поправки
Новости Красноярска: Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

Готовясь к 400-летию Красноярска, уделят особое внимание экологии и благоустройству

27 Мая 2021 г.
Юбилей город отметит в 2028 году
Новости Красноярска: Малые города Красноярского края останутся без авиасообщения

Малые города Красноярского края останутся без авиасообщения

27 Мая 2021 г.
Уже закрыт аэропорт в Нижнеудинске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru