Министр спорта края Ростовцев получил предостережение от регионального прокурора

Министр спорта края Павел Ростовцев получил предостережение от регионального прокурора. Это произошло после проверки надзорным ведомством работы ведомства спортивного.

В частности, прокуратура изучала, насколько законно исполняются в Минспорте мероприятия нацпроекта «Демография». В этом году по региональному проекту «Спорт – норма жизни», входящему в нацпроект, предусмотрено 300 млн рублей.

«Однако, до настоящего времени за счет указанных бюджетных средств произведена оплата только одного строящегося объекта - крытого катка с искусственным льдом в Канске (70 млн рублей). Оставшаяся часть финансирования остается неосвоенной», - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Низкие темпы реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» довели министра спорта до получения официального предостережения о недопустимости нарушения закона.

фото: сайт прокуратуры края