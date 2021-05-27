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Красноярец задержан за «Разбой»

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Красноярск
11:50 27 Мая 2021
разбойник, происшествия, красноярск, криминал
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В Советском районе города красноярец ограбил продуктовый магазин. Добычей стали 715 рублей из кассы. Задержали грабителя через сутки, сообщает "Борус".

Ограбление произошло 24 мая. 40-летний мужчина зашёл в магазин, якобы за покупками. Но на самом деле его интересовало содержимое магазинной кассы. Камеры видеонаблюдения и очевидцы его не пугали, поэтому он перелез через прилавок и прыгнул с ножом на продавщицу. Женщина смогла увернуться и выбежать на улицу

Обогатился мужчина на 715 рублей, но счастья ему это не принесло. Через сутки его задержали полицейские. Сейчас он под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье "Разбой".

Фото из открытых источников

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