Красноярец задержан за «Разбой»

В Советском районе города красноярец ограбил продуктовый магазин. Добычей стали 715 рублей из кассы. Задержали грабителя через сутки, сообщает "Борус".

Ограбление произошло 24 мая. 40-летний мужчина зашёл в магазин, якобы за покупками. Но на самом деле его интересовало содержимое магазинной кассы. Камеры видеонаблюдения и очевидцы его не пугали, поэтому он перелез через прилавок и прыгнул с ножом на продавщицу. Женщина смогла увернуться и выбежать на улицу

Обогатился мужчина на 715 рублей, но счастья ему это не принесло. Через сутки его задержали полицейские. Сейчас он под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье "Разбой".

Фото из открытых источников