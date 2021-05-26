Двое жителей края незаконно добыли чёрной икры почти на миллион рублей

31-летний красноярец, работавший электриком на теплоходе, организовал нелегальный бизнес по продаже чёрной икры. Покупателей он искал через интернет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД края.

Бизнес-план был простым. Мужчина вступил в сговор с 29-летним жителем Верхнеимбатска, который добывал икру из осетров и стерляди, а затем передавал подельнику на теплоходе. Тот отвозил икру в Красноярск и искал покупателей через интернет. Во время одной из таких встреч его и задержали полицейские.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий мы установили два факта продажи незаконно добытой икры. Во время второй передачи преступник был задержан», – рассказали в ведомстве.

При обыске в квартире мужчины нашли 20 пластиковых ёмкостей с икрой общей массой 5 кг, а также 2 куска осетрины и 6 кусков стерляди. Сумма ущерба от действий нелегальных торговцев икрой составила 960 тысяч рублей. Сейчас браконьеры находятся под подпиской о невыезде.

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