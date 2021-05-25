ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске 9 мая

Сотрудники ФСБ России задержали в Ставропольском крае сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Боевик готовил теракт в Норильске во время парада Победы, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

" Террористический акт на территории Красноярского края предотвращен федеральной службой безопасности. На территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации, планировавший организовать совершение 9 мая этого года теракта в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении Центра общественных связей.

В подвале одного из домов Норильска задержанный оборудовал тайник, где правоохранители обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы. В гаджетах задержанного были найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста привлечь других людей к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

фото: скриншот с оперативного видео ФСБ