26 мая
Красноярск
погода +15 °C
73.4
 
€ 89.95
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске 9 мая

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 25 Мая 2021
в красноярском крае, норильск, теракт, происшествия
версия для печати Ico_print

Сотрудники ФСБ России задержали в Ставропольском крае сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Боевик готовил теракт в Норильске во время парада Победы, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

" Террористический акт на территории Красноярского края предотвращен федеральной службой безопасности. На территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации, планировавший организовать совершение 9 мая этого года теракта в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении Центра общественных связей.

В подвале одного из домов Норильска задержанный оборудовал тайник, где правоохранители обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы. В гаджетах задержанного были найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста привлечь других людей к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

фото: скриншот с оперативного видео ФСБ

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске за час в ДТП попали сразу трое несовершеннолетних

В Красноярске за час в ДТП попали сразу трое несовершеннолетних

25 Мая 2021 г.
Во всех случаях дети находились на вечерней прогулке
Новости Красноярска: В столовых красноярских школ нашли «запрещенку»

В столовых красноярских школ нашли «запрещенку»

25 Мая 2021 г.
Организацию питания проверила прокуратура города
Новости Красноярска: Красноярского студента будут судить за желание получить диплом за взятку

Красноярского студента будут судить за желание получить диплом за взятку

25 Мая 2021 г.
Защитить работу он планировал за 20 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярского врача избили за критику «докторов из Instagram»

Красноярского врача избили за критику «докторов из Instagram»

25 Мая 2021 г.
Нападение произошло во время приёма пациентов
Новости Красноярска: За торговлю нелегальным табаком лесосибирец может получить срок в 6 лет

За торговлю нелегальным табаком лесосибирец может получить срок в 6 лет

24 Мая 2021 г.
При обыске у него нашли 25 коробок с сигаретами без маркировок
Новости Красноярска: С улиц Минусинска откачивают воду

С улиц Минусинска откачивают воду

23 Мая 2021 г.
На борьбу с подтоплениями в городе выделено 2 млн рублей
Новости компаний
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

«Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

21 Мая 2021 г.
Он разгромил московскую «Славу-м»
Новости Красноярска: К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

К сентябрю в Ачинске благоустроят парк Победы

23 Мая 2021 г.
Подрядчик определится к концу мая
Новости Красноярска: У красноярца за долги арестовали автомобиль

У красноярца за долги арестовали автомобиль

25 Мая 2021 г.
Мужчина задолжал банку 800 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru