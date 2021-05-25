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В Красноярске за час в ДТП попали сразу трое несовершеннолетних

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Красноярск
13:30 25 Мая 2021
дтп, происшествия, красноярск
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Всего за час – с 18:00 до 19:00 часов 24 мая - в разных районах Красноярска трое детей попали в дорожно-транспортное происшествия. Все дети находились на улице одни, без сопровождения взрослых.
Так, на ул. 60 Лет Октября, 24 восьмилетний мальчик, не спросив разрешения у родителей, решил пойти в соседний двор. При этом, ребенок решил перейти автодорогу вне пешеходного перехода, который находился всего в 10 метрах от места аварии. Подумав, что машины едут медленно, мальчик побежал между машинами и угодил под колеса автомобиля «Ниссан Икстреил».

По той же причине – нежелание дойти до пешеходного перехода – пострадала 14-летняя красноярка. Девочка торопилась к подруге и решила сократить путь, перебежав дорогу в трех метрах от пешеходного перехода. На дороге подростка сбил «Ниссан Марч». Авария произошла на ул. Тимошенкова, 78 «А».

Еще одну 14-летнию жительницу Красноярска сбил водитель мопеда «Торм Индиго» на ул. 60 Лет Образования СССР, 39. Оказалось, что девочка возвращалась с прогулки домой, ДТП случилось прямо в дворовом проезде.

«К счастью, дети не получили серьезных травм, отделались ушибами и ссадинами. Инспекторы ГИБДД отмечают, что именно в вечернее время транспортные и пешеходные потоки становятся особенно плотными, и возрастает риск возникновения аварийной ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть более внимательными в период летних каникул.

Фото: пресс-служба ГИБДД

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