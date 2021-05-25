В столовых красноярских школ нашли «запрещенку»

В столовых красноярских школ в ходе проверки городской прокуратуры нашли запрещенные продукты. При организации питания использовались майонез и колбаса. Ревизия прошла в гимназиях №№ 16 и 12, школах №№ 18 и 115, где ранее уже были выявлены нарушения.

Помимо этого, неправильно хранились продукты, сотрудники не соблюдали противоковидные правила, а порции были меньше положенного.

Напомним, весной этого года дети в 27 школах Красноярска заразились иерсиниозом после обедов в школьных столовых. Пострадали 114 детей. После этого массовое отравление случилось в железногорской Школе космонавтике.

фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru