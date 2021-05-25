Красноярского студента будут судить за желание получить диплом за взятку

Красноярского студента СибГУ им. Решетнева будут судить за взятку, которую он передал старшему преподавателю кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов ВУЗа для успешной сдачи диплома. Сумма взятки составила 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Все произошло еще в 2017 году. Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в прошлом году заведующий кафедрой и старший преподаватель данного ВУЗа были задержаны по подозрению в систематическом получении взяток от студентов за поступление в указанный университет и сдачу экзаменов.