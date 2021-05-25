Красноярского врача избили за критику «докторов из instagram»

Красноярского врача Владимира Чикунова избили из-за критики в адрес блогеров, которые «лечат» пациентов в Instagram, сообщил он в своём Instagram. Нападение произошло в частной клинике, где Владимир вёл приём пациентов. По его словам, в разгар приёма в кабинет вошёл мужчина и нанёс ему несколько ударов по лицу и в грудь. Наличие в коридоре пациентов с детьми нападавшего не смутило.

Пострадавший врач уже написал заявление полицию. По информации ТВК, нападавший представился Алексеем Шахворостовым, замначальника красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы. Нападение он мог совершить из-за жены —– Татьяну. У неё собственный блог в instagram, где она пишет о нутрициологии и рассказывает о приёме БАДов. Ее профиль закрыт.

«Я всегда высказывался и буду высказываться против псевдо врачей без медицинского образования, которые лечат людей не сертифицированными БАДами в токсичных дозах, проводят психотерапевтические консультации и прочую активность!

При этом в своих высказываниях никогда не оскорблял и не называл ни чьих имён и фамилий (а если «целитель» принимает что-то на свой счёт - это уже не мои проблемы, как говорится)», — комментирует ситуацию Сергей

Фото: ngs24.ru