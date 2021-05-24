За торговлю нелегальным табаком лесосибирец может получить срок в 6 лет

Полиция Лесосибирска задержала мужчину, продававшего нелегальный табак, сообщает МВД края.

Предприниматель занимался сигаретным бизнесом с 2020 года. Он продавал их в небольшие магазины и местным жителям Лесосибирска и Енисейска, что делать строжайше запрещено. Всего, в арендованном им гараже, при обыске нашли 25 коробок с запечатанными пачками сигарет без маркировки. Общая сумма материального ущерба составила более 1,3 миллиона рублей.

В его отношении завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». За торговлю нелегальным табаком ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.