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С улиц Минусинска откачивают воду

Главная Происшествия
Красноярск
13:35 23 Мая 2021
подтопление, вода, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Минусинске пришлось откачивать воду с подтопленных участков на ул. Колеватова. В минувшую пятницу было откачано около 3 тыс. куб. м.

Работы провело МП «Минусинское городское хозяйство». В них были задействованы передвижная насосная станция ПНС-110 и 10 сотрудников главного управления МЧС по Красноярскому краю.

12 мая 2021 года местные власти ввели в Минусинске режим «повышенной готовности». На следующий день была организована откачка воды с территории «Цыганского болота» и ул. Сотниченко.

Профилактика подтопления обошлась бюджету Минусинска в 2 млн руб. Средства выделены из резервного фонда мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, с 21 мая на территориях Каратузского и Ермаковского районов Красноярского края введен режим ЧС межмуниципального характера.

Фото: официальный сайт Минусинска

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