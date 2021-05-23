С улиц Минусинска откачивают воду

В Минусинске пришлось откачивать воду с подтопленных участков на ул. Колеватова. В минувшую пятницу было откачано около 3 тыс. куб. м.

Работы провело МП «Минусинское городское хозяйство». В них были задействованы передвижная насосная станция ПНС-110 и 10 сотрудников главного управления МЧС по Красноярскому краю.

12 мая 2021 года местные власти ввели в Минусинске режим «повышенной готовности». На следующий день была организована откачка воды с территории «Цыганского болота» и ул. Сотниченко.

Профилактика подтопления обошлась бюджету Минусинска в 2 млн руб. Средства выделены из резервного фонда мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, с 21 мая на территориях Каратузского и Ермаковского районов Красноярского края введен режим ЧС межмуниципального характера.

Фото: официальный сайт Минусинска