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Суперсемейка. В Назарово супруги отдали мошенникам почти 2 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:04 22 Мая 2021
мошенники, кредиты, банки, семья
Автор: Sibnovosti.ru
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В Назарово супруги отправили мошенникам 1,8 млн рублей. Жене на мобильный позвонил «сотрудник службы безопасности банка». 35-летняя женщина по совету голоса в трубке оформила два кредита почти на 500 тысяч рублей, чтобы положить их на «страховой счет», и перевела деньги мошенникам. После оказалось, что ранее ровно так же поступил и ее муж. Но сумма взятых кредитов была почти в три раза больше.

Позже семейная пара поняла, что их по очереди обманули. В полицию пошла супруга. В результате – возбужденное уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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