18 мая
Красноярск
погода +7 °C
73.85
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские школьники устроили драку во дворе дома

Главная Происшествия
Красноярск
11:50 18 Мая 2021
драка, школьники, красноярск
версия для печати Ico_print

Видео, на котором запечатлен момент драки между двумя подросткам, опубликовали в паблике «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте», вчера, 17 мая.

На видеозаписи видно, как группа молодых людей собирается во дворе. Двое ребят отходят на середину, жмут друг другу руки, а потом начинают драться.

Авторы ролика сообщают, что действие происходит во дворе дома №10 в переулке Светлогорский. По их очевидцев, дерущиеся – это ученики старших классов, и подобные драки между подростками не редкость. 
Сама драка закончилась довольно быстро. Уже через пару минут ребята разошлись в разные стороны.

И хотя заявлений в полицию не поступало, после публикации видеозаписи правоохранители инициировали проверку.

 

Фото: скриншот с видео

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сильная любовь к алкоголю толкнула красноярца на грабёж

Сильная любовь к алкоголю толкнула красноярца на грабёж

18 Мая 2021 г.
Ради двух бутылок алкоголя красноярец готов отправится в тюрьму на 10 лет
Новости Красноярска: Из красноярской гостиницы эвакуировали постояльцев

Из красноярской гостиницы эвакуировали постояльцев

17 Мая 2021 г.
Причиной была неисправность проводки
Новости Красноярска: В Красноярске две женщины несколько дней обворовывали строительный магазин

В Красноярске две женщины несколько дней обворовывали строительный магазин

17 Мая 2021 г.
Они снимали магниты с товаров специальным устройством
Новости Красноярска: В одном из районов Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

В одном из районов Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

17 Мая 2021 г.
Заболевание выявлено у крупного рогатого скота
Новости Красноярска: В Красноярске суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе

В Красноярске суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе

17 Мая 2021 г.
Взятка составляла два миллиона рублей
Новости Красноярска: В Канске забрали из семьи малыша, больного онкологией

В Канске забрали из семьи малыша, больного онкологией

17 Мая 2021 г.
Прокурорскую проверку организовали по сообщениям в СМИ
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Таймырским поселкам меняют уголь

Таймырским поселкам меняют уголь

16 Мая 2021 г.
Он будет поставляться с Бейского месторождения в Хакасии
Новости Красноярска: Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

14 Мая 2021 г.
В мэрии составили список
Новости Красноярска: До двух лет лишения свободы грозит водителю, сбившему шестилетнего мальчика

До двух лет лишения свободы грозит водителю, сбившему шестилетнего мальчика

17 Мая 2021 г.
Ребёнок получил серьезные травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru