Красноярские школьники устроили драку во дворе дома

Видео, на котором запечатлен момент драки между двумя подросткам, опубликовали в паблике «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте», вчера, 17 мая.

На видеозаписи видно, как группа молодых людей собирается во дворе. Двое ребят отходят на середину, жмут друг другу руки, а потом начинают драться.

Авторы ролика сообщают, что действие происходит во дворе дома №10 в переулке Светлогорский. По их очевидцев, дерущиеся – это ученики старших классов, и подобные драки между подростками не редкость.

Сама драка закончилась довольно быстро. Уже через пару минут ребята разошлись в разные стороны.

И хотя заявлений в полицию не поступало, после публикации видеозаписи правоохранители инициировали проверку.

Фото: скриншот с видео