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В Красноярске две женщины несколько дней обворовывали строительный магазин

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Красноярск
16:00 17 Мая 2021
происшествия, кража, магазины, красноярск
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Две красноярки, подозреваемые в серии краж из строительного магазина, были задержаны сотрудниками Росгвардии. Задержанные женщины 1986 и 1989 годов рождения похитили из строительного супермаркета товары на общую сумму более 39 тысяч рублей.

Из торгового зала красноярки пытались внести строительный инструмент на сумму более 14 тысяч рублей. Специальным устройством женщины снимали магниты с товара, после чего, спрятав его в сумку, пытались выйти из магазина, но были задержаны сотрудниками службы контроля магазина. 

Позже выяснилось, что несколькими днями ранее, одна из задержанных 1989 года рождения уже успела украсть из магазина товар на сумму более 25 тысяч рублей.

«Обе задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщает пресс-служба ведомства.

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